Soirée de Noël Saint-Affrique
Soirée de Noël Saint-Affrique samedi 20 décembre 2025.
Soirée de Noël
10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Venez nombreux à notre soirée de Noël !!
Soirée de Noël avec DJ Amaze pour clôturer ce week-end en beauté !
On vous attend nombreux pour fêter ça tous ensemble au Com .
10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60
English :
Come to our Christmas party!
L’événement Soirée de Noël Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)