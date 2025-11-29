Soirée de Noël Saint-Bonnet-le-Froid
Soirée de Noël Saint-Bonnet-le-Froid vendredi 12 décembre 2025.
Soirée de Noël
Cave Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Soirée de Noël au bar à vins éphémère, grignotage, musique et bons vins à partir de 19h
Cave Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Christmas evening at the ephemeral wine bar, with nibbles, music and fine wines from 7 p.m
