Soirée de Noël Saint-Bonnet-le-Froid

Soirée de Noël

Cave Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Soirée de Noël au bar à vins éphémère, grignotage, musique et bons vins à partir de 19h

Cave Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Christmas evening at the ephemeral wine bar, with nibbles, music and fine wines from 7 p.m

