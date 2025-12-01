Soirée de Noël Rue du Général de Gaulle Spézet
Soirée de Noël Rue du Général de Gaulle Spézet samedi 20 décembre 2025.
Soirée de Noël
Rue du Général de Gaulle Le Balafenn Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Le Balafenn à Spézet vous propose une soirée de Noël le samedi 20 décembre à 20h00
> pull de Noël = 1 cocktail de Noël offert .
Rue du Général de Gaulle Le Balafenn Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 93 91 45
English : Soirée de Noël
L’événement Soirée de Noël Spézet a été mis à jour le 2025-12-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou