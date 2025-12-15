Soirée de Noël Salle des Fêtes Villefagnan

Soirée de Noël

Salle des Fêtes 18 Rue du Champ de Foire Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Marche de Noël et Spectacle des enfants de l’école Enfant Jésus Villefagnan

.

Salle des Fêtes 18 Rue du Champ de Foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 50 59

English :

Christmas Walk and Children’s Show at Enfant Jésus Villefagnan School

L’événement Soirée de Noël Villefagnan a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente