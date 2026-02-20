Soirée de Norouz Nouvel An Persan Place Porte Coucou Salon-de-Provence
Soirée de Norouz Nouvel An Persan Place Porte Coucou Salon-de-Provence samedi 21 mars 2026.
Soirée de Norouz Nouvel An Persan
Samedi 21 mars 2026 de 19h à 23h30. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21 23:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Norouz Nouvel An Persan Edition Spéciale Résistance Iranienne
Soutien au peuple en lutte contre contre la tyrannie.
En ce Norouz, nous ne fêtons pas: nous résistons. Nous rendons hommage aux combattants de la liberté et aux victimes du régime.
Projection Exceptionnelle du Film La Femme qui en savait trop à 19h au CinéPlanet.
A 20h30 La soirée se poursuivra en hommage à la résistance iranienne avec de la poésie, de la musique traditionnelle et un repas iranien. .
Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ficame.festivalexiles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Norouz Persian New Year Special Edition Iranian Resistance
Supporting the people in their struggle against tyranny.
L’événement Soirée de Norouz Nouvel An Persan Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence