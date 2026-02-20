Soirée de Norouz Nouvel An Persan Place Porte Coucou Salon-de-Provence

Soirée de Norouz Nouvel An Persan

Samedi 21 mars 2026 de 19h à 23h30. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Norouz Nouvel An Persan Edition Spéciale Résistance Iranienne

Soutien au peuple en lutte contre contre la tyrannie.

En ce Norouz, nous ne fêtons pas: nous résistons. Nous rendons hommage aux combattants de la liberté et aux victimes du régime.

Projection Exceptionnelle du Film La Femme qui en savait trop à 19h au CinéPlanet.



A 20h30 La soirée se poursuivra en hommage à la résistance iranienne avec de la poésie, de la musique traditionnelle et un repas iranien. .

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ficame.festivalexiles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Norouz Persian New Year Special Edition Iranian Resistance

Supporting the people in their struggle against tyranny.

L’événement Soirée de Norouz Nouvel An Persan Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence