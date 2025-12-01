Soirée de Nouvel An Burnhaupt-le-Haut

Soirée de Nouvel An

4 Route de Guewenheim Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée du Nouvel An organisée par le camping Les Castors avec animation musicale assurée par DJ Jacky. Au menu Amuses-bouches duo de foie gras avec sa confiture d’oignons et son pain d’épices trou normand suprême de pintade farci avec sa sauce forestière, potatoes princesse Amandine, chou rouge aux marrons et pommes Glace quetsche-mirabelle, quetsches au vin, café à croquer et mini tartelette d’ananas. Sur réservation à la réception du camping.

4 Route de Guewenheim Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 78 58

English :

New Year’s Eve party organized by Les Castors campsite, with musical entertainment by DJ Jacky. Menu: Appetizers Duo of foie gras with onion jam and gingerbread Trou Normand Stuffed guinea fowl supreme with forest sauce, Princess Amandine potatoes, red cabbage with chestnuts and apples Quetsche-mirabelle ice cream, quetsches au vin, coffee and mini pineapple tartlet. Reservations required at campsite reception.

German :

Silvesterabend, organisiert vom Campingplatz Les Castors , mit musikalischer Unterhaltung durch DJ Jacky. Auf der Speisekarte: Amuses-bouches Gänseleberduett mit Zwiebelkonfitüre und Gewürzbrot Trou normand Gefülltes Perlhuhnsupreme mit Waldsauce, Potatoes princesse Amandine, Rotkohl mit Kastanien und Äpfeln Zwetschgen-Mirabellen-Eis, Zwetschgen in Wein, Kaffee zum Reinbeißen und Mini-Ananas-Törtchen. Mit Reservierung an der Rezeption des Campingplatzes.

Italiano :

Festa di Capodanno organizzata dal campeggio Les Castors con intrattenimento musicale di DJ Jacky. Menu: Antipasti Duo di foie gras con marmellata di cipolle e pan di zenzero Trou Normand Suprema di faraona ripiena con salsa di bosco, patate Princess Amandine, cavolo rosso con castagne e mele Gelato Quetsche-mirabelle, quetsches au vin, caffè e mini tartelletta all’ananas. Prenotazione obbligatoria alla reception del campeggio.

Espanol :

Fiesta de Nochevieja organizada por el camping Les Castors con animación musical a cargo de DJ Jacky. En el menú: Aperitivos Dúo de foie gras con confitura de cebolla y pan de especias Trou Normand Suprema de pintada rellena con salsa del bosque, patatas Princess Amandine, col lombarda con castañas y manzanas Helado Quetsche-mirabelle, quetsches au vin, café y mini tartaleta de piña. Reserva obligatoria en la recepción del camping.

L’événement Soirée de Nouvel An Burnhaupt-le-Haut a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach