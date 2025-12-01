Soirée de Nouvel An Spectaculaire 2026 Bateau El Alamein 75013

Présentée par Quetzal

Rejoignez notre drag Franco-Mexicaine, au grand cœur et à la beauté renversante, pour une soirée inoubliable entourée des stars du cabaret :

Evgenia Vulvisova [@evgeniavulvisova], Barbra Love [@barbravolesqueers] et Velma Velour [@velmavelour_].

Programme de la Soirée

20h00 : Cocktail dînatoire (buffet) + Blindtest

Entrée Générale “Très Chic”

Coupe de champagne à minuit + 2 cocktails

Accès au cocktail dînatoire (buffet)

Spectacle drag

Soirée dansante DJ

Préventes uniquement – Pas de vente sur place

Réservez sur BILLET WEB

Prix solidaire : sur demande, directement aux organisateurs par email ou DM

Lieu

Bateau Alaméin – Port de la Gare, 75013 Paris

Menu Cocktail Dînatoire

Samoussas de légumes

Choux-fleurs et sauce Caesar

Toasts pain d’épice maison et foie gras

Toasts saumon gravlax

Cigare de gambas au pesto maison

Velouté de potiron, éclats de marrons

Brochettes boudins blancs et pommes

Houmous aux fèves et herbes fraîches

Assortiment de cookies parmesan-basilic et chorizo

Mini plats de Saint-Jacques & morilles

Assortiment de fromages

Assortiment de mini-desserts (mini-mousses carottes-chocolat, mini cheesecake, macarons, rochers coco)

Billetterie

100 € – 110 € – 120 € selon emplacement

selon emplacement Tarif solidaire : sur demande, places limitées

Clôture de la billetterie : 28 décembre 2025

Soirée dansante

Jusqu’aux premières heures de 2026, avec DJ set pour célébrer le Nouvel An dans une ambiance chic et festive.

Cocktail dinatoire et spectacle Soirée de Nouvel An Spectaculaire.

Le mercredi 31 décembre 2025

de 20h00 à 04h00

payant

DES 100€ – 110€ ET 120€

Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.

Bateau El Alamein 8 Port de la Gare paris 75013

https://www.billetweb.fr/pro/bateauelalamein +33688992058 bateauelalamein@yahoo.fr