Soirée de Nouvel An Spectaculaire 2026 Bateau El Alamein 75013
Soirée de Nouvel An Spectaculaire 2026 Bateau El Alamein 75013 mercredi 31 décembre 2025.
Présentée par Quetzal
Rejoignez notre drag Franco-Mexicaine, au grand cœur et à la beauté renversante, pour une soirée inoubliable entourée des stars du cabaret :
Evgenia Vulvisova [@evgeniavulvisova], Barbra Love [@barbravolesqueers] et Velma Velour [@velmavelour_].
Programme de la Soirée
- 20h00 : Cocktail dînatoire (buffet) + Blindtest
- 21h30 : Début du spectacle – Première partie
- 22h30 : Deuxième partie du spectacle
- 23h00 : DJ Set – Dance Floor
- 23h50 : Compte à rebours
- 00h00 – 04h00 : Soirée dansante
Entrée Générale “Très Chic”
- Coupe de champagne à minuit + 2 cocktails
- Accès au cocktail dînatoire (buffet)
- Spectacle drag
- Soirée dansante DJ
Préventes uniquement – Pas de vente sur place
Réservez sur BILLET WEB
Prix solidaire : sur demande, directement aux organisateurs par email ou DM
Lieu
Bateau Alaméin – Port de la Gare, 75013 Paris
Menu Cocktail Dînatoire
- Samoussas de légumes
- Choux-fleurs et sauce Caesar
- Toasts pain d’épice maison et foie gras
- Toasts saumon gravlax
- Cigare de gambas au pesto maison
- Velouté de potiron, éclats de marrons
- Brochettes boudins blancs et pommes
- Houmous aux fèves et herbes fraîches
- Assortiment de cookies parmesan-basilic et chorizo
- Mini plats de Saint-Jacques & morilles
- Assortiment de fromages
- Assortiment de mini-desserts (mini-mousses carottes-chocolat, mini cheesecake, macarons, rochers coco)
Billetterie
- 100 € – 110 € – 120 € selon emplacement
- Tarif solidaire : sur demande, places limitées
Clôture de la billetterie : 28 décembre 2025
Soirée dansante
Jusqu’aux premières heures de 2026, avec DJ set pour célébrer le Nouvel An dans une ambiance chic et festive.
Cocktail dinatoire et spectacle Soirée de Nouvel An Spectaculaire.
Le mercredi 31 décembre 2025
de 20h00 à 04h00
payant
DES 100€ – 110€ ET 120€
Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-31T21:00:00+01:00
fin : 2026-01-01T05:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-31T20:00:00+02:00_2025-12-31T04:00:00+02:00
Bateau El Alamein 8 Port de la Gare paris 75013
https://www.billetweb.fr/pro/bateauelalamein +33688992058 bateauelalamein@yahoo.fr