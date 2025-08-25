Soirée de partage autour du chemin de Saint-Jacques de Compostelle Lendou-en-Quercy

Soirée de partage autour du chemin de Saint-Jacques de Compostelle Lendou-en-Quercy lundi 25 août 2025.

Soirée de partage autour du chemin de Saint-Jacques de Compostelle

118 rue de l’église Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-25 20:30:00

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-25

Une soirée de partage et de discussion Les mots, les maux et les joies du chemin, est organisée au Salon St Jacques à Lascabanes

Une soirée de partage et de discussion Les mots, les maux et les joies du chemin, est organisée au Salon St Jacques à Lascabanes.

En présence de vétérans du chemin. .

118 rue de l’église Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 85 06 55 78

English :

An evening of sharing and discussion: Les mots, les maux et les joies du chemin, is organized at the Salon St Jacques in Lascabanes

German :

Ein Austausch- und Diskussionsabend: Worte, Wehwehchen und Freuden des Weges, wird im Salon St Jacques in Lascabanes organisiert

Italiano :

Una serata di condivisione e discussione: Les mots, les maux et les joies du chemin, organizzata presso il Salon St Jacques di Lascabanes

Espanol :

En el Salón St Jacques de Lascabanes se organiza una velada de intercambio y debate: Les mots, les maux et les joies du chemin

L’événement Soirée de partage autour du chemin de Saint-Jacques de Compostelle Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Cahors Vallée du Lot