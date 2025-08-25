Soirée de partage autour du chemin de Saint-Jacques de Compostelle Lendou-en-Quercy
Soirée de partage autour du chemin de Saint-Jacques de Compostelle
118 rue de l’église Lendou-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-25 20:30:00
2025-08-25
Une soirée de partage et de discussion Les mots, les maux et les joies du chemin, est organisée au Salon St Jacques à Lascabanes
En présence de vétérans du chemin. .
118 rue de l’église Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 85 06 55 78
English :
An evening of sharing and discussion: Les mots, les maux et les joies du chemin, is organized at the Salon St Jacques in Lascabanes
German :
Ein Austausch- und Diskussionsabend: Worte, Wehwehchen und Freuden des Weges, wird im Salon St Jacques in Lascabanes organisiert
Italiano :
Una serata di condivisione e discussione: Les mots, les maux et les joies du chemin, organizzata presso il Salon St Jacques di Lascabanes
Espanol :
En el Salón St Jacques de Lascabanes se organiza una velada de intercambio y debate: Les mots, les maux et les joies du chemin
