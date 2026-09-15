Soirée de présentation 7e édition festival Foutez-nous la paix / cinéma CINE BOURSE Saint-Junien
vendredi 18 septembre 2026 · CINE BOURSE · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Soirée de présentation 7e édition festival Foutez-nous la paix / cinéma
CINE BOURSE 2 Place Lénine Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 7.3 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Soirée de présentation 7e édition du festival Foutez-nous la Paix ! Projection du film THE SEA/LA MER
Un festival qui popularise l’idée de paix tout en menant une réflexion sur les guerres et conflits passés, en cours et menaçant le vivant.
Un pays et un thème sontt mis à l’honneur lors de chaque édition. Films, débats, expos, concerts, ateliers, balades…
RÉSUMÉ DU FILM : Khaled (12 ans), un garçon palestinien de Ramallah, est en route pour voir la mer pour la première fois de sa vie. Au point de contrôle, les autorités israéliennes lui refusent l’entrée. Déterminé, il franchit la frontière clandestinement et poursuit seul sa route vers la mer, traversant un territoire où son regard d’enfant se confronte aux tensions du conflit israélo-palestinien. Pendant ce temps, son père, Ribhi, part à sa recherche… .
CINE BOURSE 2 Place Lénine Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée de présentation 7e édition festival Foutez-nous la paix / cinéma
L’événement Soirée de présentation 7e édition festival Foutez-nous la paix / cinéma Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-10 par Terres de Limousin
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