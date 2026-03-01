Soirée de présentation de la 7ème Féria des Tauromachies Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Soirée de présentation de la 7ème Féria des Tauromachies

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 19h. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-27 19:00:00

Une soirée de présentation pour la 7ème Féria des Tauromachies qui auront lieu le 14 et 15 mai dans les arènes de St. Etienne du Grès.

Féria pour la défense de toutes les traditions taurines.

Présentation du déroulement des journées Féria (espagnole et camarguaise). .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

A presentation evening for the 7th Féria des Tauromachies, which will take place on 14 and 15 May in the St. Etienne du Grès bullring.

