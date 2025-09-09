Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut » Coutances
Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut » Coutances mardi 9 septembre 2025.
Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut »
2 Rue Milon Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 20:00:00
fin : 2025-09-09
Date(s) :
2025-09-09
Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut » au théâtre de Coutances. .
2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68
English : Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut » Coutances a été mis à jour le 2025-08-23 par Coutances Tourisme