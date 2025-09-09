Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut » Coutances

Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut » Coutances mardi 9 septembre 2025.

Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut »

2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09 20:00:00

fin : 2025-09-09

Date(s) :

2025-09-09

Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut » au théâtre de Coutances. .

2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68

English : Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée de présentation de la saison 2025-2026 avec la Roulotte Ruche « L’armée du Chalut » Coutances a été mis à jour le 2025-08-23 par Coutances Tourisme