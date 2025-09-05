Soirée de présentation de la saison culturelle 2025-2026 des Voisins d’Scènes Place Maréchal Foch Granville

Soirée de présentation de la saison culturelle 2025-2026 des Voisins d’Scènes

Place Maréchal Foch Granville Granville Manche

Une soirée de rentrée décalée à laquelle vous convie toute l’équipe des Voisins d’Scènes !

Lors de cette soirée de présentation, les spectacles de la future saison vous seront présentés.

Ce rendez-vous se fera avec fantaisie comme en début de chaque rentrée. Au programme de la chanson et des humoristes.

Les ambianceurs de la soirée JULES & JO

Jules & Jo est un duo de chanson belge, à tendance comico-surréaliste, qui sillonne depuis 2009 les scènes et rues de Belgique et d’ailleurs pour délivrer sa poésie absurde.

Mêlant machines électroniques, claviers, guitares, accordéons, percussions et objets en tous genres, leur voyage de lumière ne laisse personne indifférent.

Lauréats de nombreux prix en France, Belgique et Suisse, dont le prix du public Georges Moustaki, le prix Le Mans Cité Chanson ou la Médaille d’Or de la Chanson. .

Place Maréchal Foch Granville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

