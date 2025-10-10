Soirée de présentation de Nyons en scène 25/26 Promenade de la Digue Nyons

Soirée de présentation de Nyons en scène 25/26 Promenade de la Digue Nyons vendredi 10 octobre 2025.

Soirée de présentation de Nyons en scène 25/26

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Début : 2025-10-10 19:00:00

Un montage vidéo des extraits des spectacles, réalisé par la société Morpho Films , vous permettra de découvrir en avant-première la programmation en présence de professionnels du spectacle impliqués cette saison.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 10 l.flouret@nyons.com

English :

A video montage of extracts from the shows, produced by Morpho Films, will give you a sneak preview of the program in the presence of the entertainment professionals involved this season.

German :

Eine Videomontage von Auszügen aus den Aufführungen, die von der Firma Morpho Films erstellt wurde, ermöglicht es Ihnen, das Programm in Anwesenheit der in dieser Saison beteiligten Fachleute aus dem Showgeschäft vorab zu entdecken.

Italiano :

Un montaggio video di estratti degli spettacoli, prodotto da Morpho Films, vi darà un’anteprima del programma alla presenza dei professionisti dello spettacolo coinvolti in questa stagione.

Espanol :

Un montaje en vídeo de extractos de los espectáculos, realizado por Morpho Films, le ofrecerá un anticipo de la programación en presencia de los profesionales del espectáculo que intervienen esta temporada.

