Soirée de présentation de saison du Préambule – Pl. de Presteigne Ligné 26 juin 2025 19:30

Loire-Atlantique

Soirée de présentation de saison du Préambule Pl. de Presteigne Espace culturel Le Préambule Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 19:30:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Découvrez la présentation de la saison culturelle 2025-2026 du Préambule le jeudi 26 juin à 19h30.

Lever de rideau sur la saison 2025/2026 !

Théâtre, musique, humour, cirque, rdv famille… On vous dit tout !

Puis, place à la Chorale de l’Espoir par la Pie Pietonne grand ensemble vocal à 2 ! Elles sont clownesques, burlesques, cartoonesques, sensibles… et très drôles !

Gratuit.

Réservation conseillée. .

Pl. de Presteigne Espace culturel Le Préambule

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 27 18

English :

Discover the presentation of Le Préambule’s 2025-2026 cultural season on Thursday June 26 at 7:30pm.

German :

Entdecken Sie die Präsentation der kulturellen Saison 2025-2026 des Préambule am Donnerstag, den 26. Juni um 19:30 Uhr.

Italiano :

Scoprite la presentazione della stagione culturale 2025-2026 di Le Préambule giovedì 26 giugno alle 19.30.

Espanol :

Descubra la presentación de la temporada cultural 2025-2026 de Le Préambule el jueves 26 de junio a las 19.30 h.

L’événement Soirée de présentation de saison du Préambule Ligné a été mis à jour le 2025-06-11 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis