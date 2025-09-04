Soirée de présentation de saison Saverne
Soirée de présentation de saison Saverne jeudi 4 septembre 2025.
Soirée de présentation de saison
Espace Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-09-04 20:00:00
fin : 2025-09-04
Date(s) :
2025-09-04 2025-09-05
Découvrez la nouvelle programmation de l’espace rohan !
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire. .
Espace Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée de présentation de saison Saverne a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme de Saverne et sa région