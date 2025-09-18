Soirée de Présentation de Saison Théâtre du Rond Point Valréas

Soirée de Présentation de Saison Théâtre du Rond Point Valréas jeudi 18 septembre 2025.

Soirée de Présentation de Saison

Théâtre du Rond Point 21 rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Début : 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18 22:30:00

2025-09-18

Le TRP est un Théâtre grand ouvert ! Il est une place pour vous !

Le rendez-vous de la soirée d’ouverture de saison 25-26 est incontournable et attire toujours les curieux à venir découvrir la programmation autour d’un buffet offert par l’équipe du TRP !

Théâtre du Rond Point 21 rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

The TRP is a wide-open theater! It’s a place for you!

The opening evening of the 25-26 season is a must, and always attracts the curious to come and discover the program over a buffet offered by the TRP team!

German :

Das TRP ist ein weit geöffnetes Theater! Er ist ein Platz für Sie!

Der Termin des Abends zur Eröffnung der Spielzeit 25-26 ist unumgänglich und zieht immer Neugierige an, um bei einem vom TRP-Team angebotenen Buffet das Programm zu entdecken!

Italiano :

Il TRP è un Teatro aperto! C’è un posto per te!

La serata di apertura della stagione 25-26 è un evento da non perdere, che attira sempre i curiosi a scoprire il programma davanti a un buffet offerto dal team del TRP!

Espanol :

El PRT es un teatro abierto de par en par ¡Hay un sitio para usted!

La velada inaugural de la temporada 25-26 es una cita ineludible, que siempre atrae a los curiosos que vienen a descubrir la programación en torno a un bufé ofrecido por el equipo del TRP

