Soirée de présentation des ateliers de pratique artistique Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 23 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Rencontrez les artistes intervenant·es lors de cette soirée de présentation des ateliers.

### Soirée de présentation des ateliers

### de pratique artistique

Le service culturel de l’université de Rennes propose des ateliers de

pratique artistique et culturelle animés par des artistes professionnels.

Ils sont ouverts aux étudiant·es de l’Université de Rennes, débutants ou

expérimentés. Ils sont gratuits, mais ils demandent sérieux et régularité !

Pour vous aider dans votre choix nous vous proposons de rencontrer les

artistes intervenant·es lors de cette soirée de présentation des ateliers.

Découvrez les [9 ateliers au programme 25/26](https://culture.univ-rennes.fr/ateliers-de-pratique-artistique).

► **Mardi 23 septembre de 18h à 20h au Diapason**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T20:00:00.000+02:00

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien