Soirée de présentation du 45e festival Jazz sous les pommiers Coutances

Soirée de présentation du 45e festival Jazz sous les pommiers

2 Rue Milon Coutances Manche

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

45e festival, du 8 au 16 mai 2026

Trois ouvertures de billetterie

— Prévente de Noël fin novembre 2025 à fin janvier 2026

— Ouverture des abonnements sam. 7 mars

— Ouverture de la billetterie hors abonnement sam. 14 mars .

2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

