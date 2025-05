Soirée de présentation du festival RéciDives – Le Beffroi Dives-sur-Mer, 4 juin 2025 18:00, Dives-sur-Mer.

Dès 18h la troupe amateur du Sablier présente la restitution des ateliers menés sur l’année.

À 19h l’équipe du Sablier présente les spectacles et temps forts de la 39e édition.

Et la soirée se conclue par le spectacle « Tire-toi de mon herbe Bambi ! » de la compagnie La Cour Singulière.

English : Soirée de présentation du festival RéciDives

Le Sablier will present the program of the 37th edition of RéciDives, Festival of puppet theater & animated forms.

This presentation will be followed by a circus, dance and puppet show.

German : Soirée de présentation du festival RéciDives

Ausgabe von RéciDives, dem Festival für Puppentheater und animierte Formen, vor. Im Anschluss an diese Präsentation spielt die Amateurtruppe des Le Sablier eine Aufführung der Workshops, die im Laufe des Jahres durchgeführt wurden.

Italiano :

Dalle 18.00, la troupe amatoriale di Le Sablier presenterà una rievocazione dei laboratori dell’anno.

Alle 19.00, l’équipe del Sablier presenta gli spettacoli e i momenti salienti della 39ª edizione.

La serata si conclude con lo spettacolo « Tire-toi de mon herbe Bambi! » della compagnia La Cour Singulière.

Espanol :

A partir de las 18.00 horas, la compañía de aficionados de Le Sablier presentará una recreación de los talleres del año.

A las 19:00 h, el equipo de Sablier presenta los espectáculos y momentos más destacados de la 39ª edición.

La velada concluye con el espectáculo « Tire-toi de mon herbe Bambi! » de la compañía La Cour Singulière.

