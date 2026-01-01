Soirée de présentation du livre Algérie, mes yeux Maison de l’architecture de Franche-Comté Besançon

Soirée de présentation du livre Algérie, mes yeux

Il y a une quarantaine d’années, dans les écoles d’architecture ou dans les librairies, les étudiants, les architectes et le grand public découvraient, captivés, le livre d’André Ravéreau Le M’Zab, une leçon d’architecture au sein duquel les photographies de Manuelle Roche faisaient bien plus qu’illustrer le texte elles lui donnaient sa dimension sensible, puissance accordée au ressenti des lieux, des espaces, des habitants.

Lors de cycles cinématographiques sur l’architecture vernaculaire, la Maison de l’Architecture de Franche-Comté a pu programmer des films tournés par Manuelle Roche dans la vallée du M’Zab mais aussi d’autres films qu’elle avait réalisés le long de l’oued El Abiod dans les Aurès, en Kabylie, à Tlemcen ou à Alger films sur pellicule qu’elle avait eu la gentillesse de nous prêter pour en assurer leur numérisation. Les liens avec Maya Ravéreau, fille de Manuelle Roche et André Ravéreau, et l’association ALADAR qui cherche à promouvoir le travail de ses parents, se sont maintenus au gré d’expositions pour aboutir à la réalisation de ce livre, maquette inédite.

Avec humanité et érudition, Manuelle Roche nous transmet son amour de l’Algérie, de ses paysages, de son architecture et de ses habitants, au gré de pérégrinations qui l’ont menée de la côte méditerranéenne jusqu’au plus profond du Sahara. Création littéraire et photographique, cet ouvrage est aussi, en quelque sorte, une œuvre testamentaire, l’auteure étant décédée peu de temps après l’avoir terminé. Conservée en l’état, sans transformation dans le choix et l’ordre des photographies ni modification des textes et des légendes, la maquette du livre est enrichie d’une traduction en arabe des textes français. .

