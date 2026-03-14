Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 19:00 –

Gratuit : oui Tout public, Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior

Dans le cadre de la programmation des SECD (Semaines d’Éducation Contre le racisme et toutes formes de Discriminations), Mémoire de l’Outre-Mer vous convie à la soirée de présentation du magazine jeunesse « Petit Péyi », avec Tessy Desfontaines. Mon Archipel Culturel est une très jeune maison d’édition indépendante, engagée dans la valorisation des cultures et patrimoines ultramarins auprès de la jeunesse fondée par Tessy DESFONTAINES.Au sein de la maison, nous éditons Petit Péyi Magazine, un magazine jeunesse destiné aux enfants de 7 à 12 ans, conçu comme un véritable carnet de voyage culturel. Chaque numéro propose une immersion approfondie dans un territoire ultramarin à travers son histoire, ses langues, sa biodiversité, ses traditions et des contenus pédagogiques adaptés aux jeunes lecteurs. Le premier numéro, consacré à la Nouvelle-Calédonie, a été co-construit avec une classe sur place, dans une démarche participative donnant la parole aux enfants du territoire. Cette collaboration a permis de produire un contenu ancré dans la réalité calédonienne et fidèle à sa richesse culturelle. Le prochain numéro embarque les jeunes lecteurs sur l’archipel des îles de Guadeloupe. Découvrez Petit Péyi Magazine : une immersion au cœur des territoires Outre-mer.

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/



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