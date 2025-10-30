Soirée de projections pour découvrir l’univers d’Edward Weston Maison Européenne de la Photographie Paris

Soirée de projections pour découvrir l’univers d’Edward Weston Maison Européenne de la Photographie Paris jeudi 30 octobre 2025.

Deux films vous sont présentés lors de cette soirée de projections : The photographer, réalisé par Willard Van Dyke (1948/25 minutes) et Eloquent Nude : The Love and Legacy of Edward Weston & Charis Wilson, réalisé par Ian McCluskey (2007/57 minutes).

Le premier film, The Photographer, a été réalisé en 1948 pour le compte de l’agence américaine d’information (USIS). Cette commande, dans un cadre de « propagande douce » des Etats-Unis, est marquée par ce contexte, mais aussi, elle a été l’occasion pour Willard Van Dyke de faire un film sur son ami et mentor Edward Weston. Alors qu’il était déjà déclinant, il apparaît dans ce film accompagné d’une élève, Dody May Thompson. Ensemble, ils rejouent pour la caméra les pérégrinations photographiques de Weston dans l’ouest américain. Une occasion rare de voir le photographe au travail.

____________________

Le deuxième film, Eloquent Nude : The Love and Legacy of Edward Weston & Charis Wilson s’attache à l’une des périodes les plus productives d’Edward Weston, sous l’angle méconnu du lien amoureux et créatif qui l’unissait à Charis Wilson. Charis Wilson était une jeune californienne libre d’esprit lorsqu’elle a rencontré Weston, en 1934. Ensemble, ils ont voyagé à travers l’Ouest américain pendant la Grande Dépression, elle avec une machine à écrire, lui avec son matériel photographique. Bien plus que sa muse et que son modèle, elle sera son partenaire au sein du tandem créatif qu’ils formaient.

C’est à travers de très émouvantes interviews de Charis Wilson, agée de 91 ans lors du tournage, et à l’aide de reconstitutions en super huit, que le réalisateur, Ian McCluskey, retrace leur vie commune dans ce film admirablement documenté.

Le jeudi 30 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/soiree-de-projections-pour-decouvrir-lunivers-dedward-weston/ +33144787500 info@mep-fr.org