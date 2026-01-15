Soirée de qualification Coupe de la Ligue Slam de France TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 20:30 – 22:15

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

La grande soirée de qualification de l’équipe de Nantes pour la Coupe de la Ligue Slam de France arrive ! Venez vibrer avec les meilleur·es slameur·ses de la scène nantaise et découvrir qui représentera Nantes aux championnats de France. Sur scène, les slameuses et slameurs de la ville livreront leurs textes, leurs émotions et leurs univers.À la fin de la soirée, vos votes détermineront les champion.e.s qui représenteront Nantes aux prochains championnats de France.A partir de 12 ans.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



Afficher la carte du lieu TNT – Terrain Neutre Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

