Soirée de remise des diplômes CMA Formation Tarbes TARBES Tarbes

Soirée de remise des diplômes CMA Formation Tarbes

Nos apprenants de CMA Formation Tarbes se verront remettre leur diplôme à l’occasion d’une soirée qui leur est dédiée.

Sur invitation

Coiffure, commerce, automobile, bâtiment ou encore alimentaire la formation pour le métier de vos rêves est à CMA Formation Tarbes !

Vous cherchez une formation en apprentissage ?

CMA Formation Tarbes propose des formations en alternance, tout en étant salarié(e) dans une entreprise, dans différents secteurs d’activité, dans le but d’apprendre un métier en apprentissage et devenir un professionnel qualifié dans les métiers de la pâtisserie, de la boulangerie, de la coiffure, de l’automobile, du bâtiment, du commerce, …

L’artisanat, 250 métiers passion…, il y en a un fait pour vous !

.

English :

Our CMA Formation Tarbes trainees will receive their diplomas at a special evening dedicated to them.

By invitation only

Hairdressing, retail, automotive, construction or food: training for your dream job is at CMA Formation Tarbes!

Looking for apprenticeship training?

CMA Formation Tarbes offers work-study training in a variety of sectors, with the aim of learning a trade as an apprentice and becoming a qualified professional in the pastry-making, baking, hairdressing, automotive, building and retail trades…

Crafts, 250 passionate trades… there’s one just for you!

German :

Unsere Auszubildenden bei CMA Formation Tarbes erhalten ihr Diplom anlässlich einer ihnen gewidmeten Abendveranstaltung.

Auf Einladung

Friseur, Handel, Automobil, Bauwesen oder Lebensmittel: Die Ausbildung für Ihren Traumberuf gibt es bei CMA Formation Tarbes!

Sie suchen eine Lehrlingsausbildung?

CMA Formation Tarbes bietet duale Ausbildungen, bei denen man gleichzeitig in einem Unternehmen angestellt ist, in verschiedenen Branchen an. Ziel ist es, einen Lehrberuf zu erlernen und eine qualifizierte Fachkraft in den Bereichen Konditorei, Bäckerei, Friseur, Automobil, Bauwesen, Handel, … zu werden.

Das Handwerk, 250 Berufe Leidenschaft …, es gibt einen, der für Sie gemacht ist!

Italiano :

I nostri apprendisti della CMA Formation Tarbes riceveranno i loro diplomi nel corso di una serata speciale a loro dedicata.

Solo su invito

Parrucchiere, commercio al dettaglio, industria automobilistica, edilizia o alimentare: la formazione per il lavoro dei vostri sogni è presso CMA Formation Tarbes!

Cercate un apprendistato?

CMA Formation Tarbes offre corsi di formazione in alternanza, mentre si è dipendenti di un’azienda, in diversi settori di attività, con l’obiettivo di imparare un mestiere come apprendista e diventare un professionista qualificato nei settori della pasticceria, della panetteria, dei parrucchieri, dell’automobile, dell’edilizia, del commercio al dettaglio, ecc.

Artigianato e mestieri qualificati, 250 carriere entusiasmanti… ce n’è una che fa per voi!

Espanol :

Nuestros cursillistas de CMA Formation Tarbes recibirán sus diplomas en una velada especial dedicada a ellos.

Sólo por invitación

Peluquería, comercio minorista, automoción, construcción o alimentación: ¡la formación para el trabajo de sus sueños está en CMA Formation Tarbes!

¿Busca un aprendizaje?

CMA Formation Tarbes le propone formaciones en alternancia, mientras trabaja en una empresa, en diferentes sectores de actividad, con el objetivo de aprender un oficio como aprendiz y convertirse en un profesional cualificado en los oficios de pastelería, panadería, peluquería, automoción, construcción, comercio minorista, etc.

Oficios, 250 carreras apasionantes… ¡hay una para ti!

