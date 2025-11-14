Soirée de remise des prix du concours photo de la Renaudie Place du château Montbron

Soirée de remise des prix du concours photo de la Renaudie

Soirée de remise des prix du 9e concours photo de la Vallée de La Renaudie (unique réserve naturelle régionale de Charente) avec projections, exposition et apéritif offert par la Municipalité de Montbron.

Awards evening for the 9th La Renaudie Valley photo competition (Charente’s only regional nature reserve), with screenings, exhibition and aperitif hosted by the Municipality of Montbron.

Abendveranstaltung zur Preisverleihung des 9. Fotowettbewerbs über das Tal von La Renaudie (einziges regionales Naturschutzgebiet der Charente) mit Filmvorführungen, Ausstellung und Aperitif, der von der Stadtverwaltung Montbron angeboten wird.

Serata di premiazione del 9° concorso fotografico della Valle della Renaudie (l’unica riserva naturale regionale della Charente), con proiezioni, mostra e aperitivo a cura del Comune di Montbron.

Noche de entrega de premios del 9º concurso fotográfico del Valle de La Renaudie (única reserva natural regional de la Charente), con proyecciones, exposición y aperitivo a cargo del ayuntamiento de Montbron.

