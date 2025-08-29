Soirée de rentrée Forbach

Soirée de rentrée Forbach vendredi 29 août 2025.

Soirée de rentrée

300 Rue Nationale Forbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-29 19:00:00

fin : 2025-08-29 22:30:00

Date(s) :

2025-08-29

Il parait que c’est bientôt la rentrée… pour les enfants

Eh bien on va s’faire une p’tite rentrée des adultes juste avant histoire de mettre de côté les listes scolaires, les cartes de bus, les « jsuis pas dans la classe avec… »

DJ RG aux platines, ambiance fun, cool

flammekueche, camemberts rôtis, planches mixtes , saucissons… seront aussi de la partie pour accompagner ton verre

Manque plus qu’à convier tes potes.Tout public

.

300 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 90 49 90 forbach@vandb.fr

English :

I hear it’s back to school soon… for the kids!

Well, we’re going to have a little back-to-school for the adults just before, to put aside the school lists, bus passes and « I’m not in the class with… »

DJ RG on the decks, a fun, cool atmosphere

flammekueche, roasted camemberts, mixed planks, sausages… will also be on hand to accompany your drink

All you need to do is invite your mates.

German :

Ich habe gehört, dass es bald wieder losgeht… für die Kinder

Nun, wir werden kurz vorher einen kleinen Schulanfang für Erwachsene machen, um die Schullisten, Busfahrkarten und « Ich bin nicht in der Klasse mit … » beiseite zu legen

DJ RG an den Plattentellern, lustige, coole Stimmung

flammkuchen, gebratene Camemberts, gemischte Bretter, Würstchen… sind auch dabei, um dein Getränk zu begleiten

Jetzt musst du nur noch deine Kumpels einladen.

Italiano :

Ho sentito che presto si torna a scuola… per i bambini!

Ebbene, noi faremo un piccolo back-to-school per gli adulti poco prima dell’inizio dell’anno scolastico, così potremo mettere da parte le liste scolastiche, gli abbonamenti dell’autobus e i « non sono in classe con… »..

DJ RG in pedana, un’atmosfera divertente e fresca

flammekueche, camembert arrostiti, tavole miste, salsicce… saranno a disposizione per accompagnare l’aperitivo

Non vi resta che invitare i vostri amici.

Espanol :

He oído que pronto será la vuelta al cole… ¡para los niños!

Pues bien, vamos a celebrar una pequeña vuelta al cole para los adultos justo antes de que empiece el curso escolar, para que podamos dejar a un lado las listas escolares, los abonos de autobús y el « no estoy en clase con… »…

DJ RG a los platos, un ambiente divertido y cool

flammekueche, camemberts asados, tablas mixtas, salchichas… también estarán presentes para acompañar tu bebida

Sólo tienes que invitar a tus amigos.

L’événement Soirée de rentrée Forbach a été mis à jour le 2025-08-25 par FORBACH TOURISME