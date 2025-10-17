Soirée de rentrée littéraire Haguenau

Comme chaque année, la rentrée littéraire est dense, avec la parution de plus de 400 romans. Pour vous aider à faire votre choix, venez découvrir les sélections de nos libraires invités !

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

Like every year, the back-to-school literary season is packed with over 400 novels. To help you make your choice, come and discover the selections of our guest booksellers!

German :

Wie jedes Jahr ist der literarische Herbst mit dem Erscheinen von über 400 Romanen dicht gedrängt. Um Ihnen bei der Auswahl zu helfen, entdecken Sie die Auswahl unserer Gastbuchhändler!

Italiano :

Come ogni anno, la nuova stagione letteraria è ricca di oltre 400 romanzi. Per aiutarvi nella scelta, venite a scoprire le selezioni dei nostri librai ospiti!

Espanol :

Como cada año, la nueva temporada literaria viene cargada con más de 400 novelas. Para ayudarle a elegir, venga a descubrir las selecciones de nuestros libreros invitados

