SOIRÉE DE RÉOUVERTURE 2026 Azillanet

SOIRÉE DE RÉOUVERTURE 2026

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-21

2026-02-20

Le Foyer Rural rouvre ses portes après s’être refait une beauté et célèbre l’événement avec un week‑end festif !

Théâtre, amour, projection, bons petits plats et même… un deuxième Nouvel An : deux jours chaleureux et joyeux pour se retrouver et partager de beaux moments ensemble.

Après une période de rénovation, le Foyer Rural rouvre ses portes et marque l’événement avec un week‑end festif les 20 et 21 février. Pour célébrer ce nouveau départ, deux rendez‑vous sont proposés : une soirée placée sous le signe du théâtre, de l’amour et du partage, suivie d’un moment convivial autour de bons petits plats. Le lendemain, place à une projection ouverte à tous, avant de prolonger la fête avec un deuxième Nouvel An , une occasion joyeuse et décalée de se retrouver en plein cœur de l’hiver.

Pensé pour rassembler habitants, familles et amis, ce week‑end mêle culture, gourmandise et bonne humeur. Une belle manière d’inaugurer un lieu rénové, prêt à accueillir de nouveaux projets et de futurs moments de convivialité. .

English :

The Foyer Rural reopens its doors after a facelift and celebrates the event with a festive weekend!

Theater, love, screenings, good food and even? a second New Year?s Eve: two warm and joyful days to get together and share some great moments together.

