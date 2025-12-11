Soirée de restitution Les poètes n’hibernent pas Place de la porte de Rouen Honfleur

Soirée de restitution Les poètes n’hibernent pas

Place de la porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 18:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Résidence d’écriture Les poètes n’hibernent pas , avec le poète Dorian Masson, soirée de restitution, en partenariat avec la Factorie de Rouen, auditorium de la médiathèque Maurice Delange

Résidence d’écriture Les poètes n’hibernent pas , avec le poète Dorian Masson, soirée de restitution, en partenariat avec la Factorie de Rouen, auditorium de la médiathèque Maurice Delange .

Place de la porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60

English : Soirée de restitution Les poètes n’hibernent pas

Les poètes n?hibernent pas writing residency, with poet Dorian Masson, feedback evening, in partnership with La Factorie de Rouen, auditorium of the Maurice Delange multimedia library

L’événement Soirée de restitution Les poètes n’hibernent pas Honfleur a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Honfleur-Beuzeville