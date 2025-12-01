Soirée de réveillon à La Musardière La Musardière Giverny
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Fêtez le Nouvel An autour d’un repas à La Musardière. Découvrez un menu raffiné, alliant créations originales et classiques festifs, pour démarrer l’année en beauté.
Prix 85 € par personne
Réservations 02 32 21 03 18 .
La Musardière 123 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 21 03 18
