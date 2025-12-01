Soirée de réveillon à La Musardière La Musardière Giverny

Soirée de réveillon à La Musardière

La Musardière 123 rue Claude Monet Giverny Eure

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Fêtez le Nouvel An autour d’un repas à La Musardière. Découvrez un menu raffiné, alliant créations originales et classiques festifs, pour démarrer l’année en beauté.

Prix 85 € par personne

Réservations 02 32 21 03 18 .

+33 2 32 21 03 18

