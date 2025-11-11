Soirée de Réveillon Châtenoy
Soirée de Réveillon Châtenoy mercredi 31 décembre 2025.
Soirée de Réveillon
Châtenoy Loiret
Tarif : 90 – 90 – EUR
90
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Soirée et repas et animée par Sev’rine
Soirée avec repas animée par Sev’rine. 90€/personne. Au Gîte les Dinvals à Châtenoy. Réservation obligatoire au 02 34 05 77 69 ou 06 24 80 01 17 90 .
Châtenoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69
English :
Evening meal and entertainment by Sev’rine
German :
Abend und Essen und moderiert von Sev’rine
Italiano :
Serata e cena a cura di Sev’rine
Espanol :
Velada y comida ofrecidas por Sev’rine
