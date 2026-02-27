Soirée de Saint Patrick Saint-Laurent-sur-Gorre

Soirée de Saint Patrick

Salle des fêtes Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Préparez-vous à une ambiance verte, festive et survoltée ! DJ Oliv aux platines va faire vibrer la piste comme jamais. On danse, on chante, on saute… bref, on s’amuse ! Une maquilleuse sera présente pour sublimer vos visages et vous plonger à fond dans le thème. Trèfles, paillettes, couleurs irlandaises… on joue le jeu à 100 %. Décoration entièrement irlandaise le temps d’une soirée, la salle des fêtes se transforme en véritable pub de Dublin ! .

Salle des fêtes Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 04 91 62

