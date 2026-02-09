Soirée de Saint-Valentin à la Crêperie Fleur de Seine Crêperie Fleur de Seine Vernon

Soirée de Saint-Valentin à la Crêperie Fleur de Seine

Crêperie Fleur de Seine 37 quai Anatole Caméré Vernon Eure

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Plongez dans une atmosphère romantique et apaisante pour la Saint-Valentin à la Crêperie Fleur de Seine. Idéalement situé en bord de Seine à Vernon, notre établissement vous invite à célébrer l’amour avec un menu spécial Saint-Valentin. .

Crêperie Fleur de Seine 37 quai Anatole Caméré Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 08 51 creperiefleurdeseine@gmail.com

English : Soirée de Saint-Valentin à la Crêperie Fleur de Seine

L’événement Soirée de Saint-Valentin à la Crêperie Fleur de Seine Vernon a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération