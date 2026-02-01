Soirée de Saint-Valentin au Blossom Bistrot Blossom Bistrot Vernon
Blossom Bistrot 35 quai Anatole Caméré Vernon Eure
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Plongez dans une atmosphère romantique et apaisante pour la Saint-Valentin au restaurant Blossom Bistrot. Idéalement situé en bord de Seine à Vernon, notre établissement vous invite à célébrer l’amour avec une vue imprenable et une cuisine d’exception. Pour cette soirée unique, laissez-vous porter par un menu gastronomique en 7 temps à 90€ dont une coupe de champagne incluse. .
