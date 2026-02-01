Soirée de Saint-Valentin au Blossom Bistrot Blossom Bistrot Vernon

Soirée de Saint-Valentin au Blossom Bistrot

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Plongez dans une atmosphère romantique et apaisante pour la Saint-Valentin au restaurant Blossom Bistrot. Idéalement situé en bord de Seine à Vernon, notre établissement vous invite à célébrer l’amour avec une vue imprenable et une cuisine d’exception. Pour cette soirée unique, laissez-vous porter par un menu gastronomique en 7 temps à 90€ dont une coupe de champagne incluse. .

Blossom Bistrot 35 quai Anatole Caméré Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 46 09

