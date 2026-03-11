Soirée de sensibilisation à l’élevage plein air

La Roche-Chalais Dordogne

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

2026-04-23

Soirée de sensibilisation à l’élevage plein air et d’information autour du Plan de Prévention du Risque de Prédation (PPRP), au Café citoyen de Saint-Michel-Léparon, animée par Émeline Delong, coordinatrice du CIVAM PPML.

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 42 02 26 fermecinsi@gmail.com

English : Soirée de sensibilisation à l’élevage plein air

An evening to raise awareness of free-range livestock farming and provide information on the Flood Risk Prevention Plan (Plan de Prévention du Risque de Prédation PPRP), at the Café citoyen in Saint-Michel-Léparon, hosted by Émeline Delong, coordinator of CIVAM PPML.

