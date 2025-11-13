Soirée de sensibilisation harcèlement scolaire Château-Salins
Soirée de sensibilisation harcèlement scolaire
2 rue Poincaré Château-Salins Moselle
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-13 19:30:00
Accueil, introduction et pot de l’amitié suivi par la projection du film et débat.Tout public
2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr
English :
Welcome, introduction and pot de l’amitié followed by film screening and debate.
German :
Begrüßung, Einführung und Umtrunk mit anschließender Filmvorführung und Diskussion.
Italiano :
Accoglienza, introduzione e drink, seguiti dalla proiezione del film e da un dibattito.
Espanol :
Bienvenida, presentación y bebidas, seguidas de la proyección de la película y un debate.
