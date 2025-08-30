SOIREE DE SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE DE GAZA Entrains-sur-Nohain

SOIREE DE SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE DE GAZA Entrains-sur-Nohain samedi 30 août 2025.

SOIREE DE SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE DE GAZA

14/16 Route d’Orléans Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 18:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Soirée de solidarité avec le peuple de Gaza. Rencontre avec Nabil Abu Ghanima, artiste illustrateur gazaoui, sa femme Wesam, ingénieure et leurs enfants. Exposition, vente d’oeuvres de Nabil, concert de musique arabo-andalouse par Nadia Rabhi, apéro, buffet palestinien et du monde, livres, documentation… Avec le soutien de l’ASMHN et de l’association Espace-Créateurs. Participation libre, dons et collectes d’argent sur place. Les bénéfices seront envoyés aux familles, amis et voisins de Nabil et Wesam pour les aider à vivre à Gaza .

14/16 Route d’Orléans Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 44 24 87

English : SOIREE DE SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE DE GAZA

German : SOIREE DE SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE DE GAZA

Italiano :

Espanol :

L’événement SOIREE DE SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE DE GAZA Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Clamecy Haut Nivernais