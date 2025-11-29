Soirée de sortie de programmation Festival de Rocamadour Gramat

Soirée de sortie de programmation Festival de Rocamadour

Venez découvrir le programme qui enchantera la 21e édition du Festival de Rocamadour lors de cette soirée de présentation à la salle du cloître du Grand Couvent de Gramat ou en live Facebook !

Emmeran Rollin vous dévoilera le programme de ces 12 jours de festivités ainsi que les rendez-vous en saison du festival

Il est fortement recommandé de vous inscrire à l’avance pour participer à cette soirée de découverte, les places sont limitées .

33 Avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie

Come and discover the program that will enchant the 21st edition of the Rocamadour Festival during this presentation evening in the cloister hall of the Grand Couvent de Gramat or live on Facebook!

Emmeran Rollin will reveal the program for these 12 days of festivities, as well as the festival’s seasonal events

