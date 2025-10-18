Soirée de Soutien à Ya Tchegbo La Margelle Civray

Soirée de Soutien à Ya Tchegbo La Margelle Civray samedi 18 octobre 2025.

Soirée de Soutien à Ya Tchegbo

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

A l’occasion de cette soirée de soutien, 4 jeunes musiciens proposent un concert unique pour porter haut la parole des femmes du Bénin.

Au programme, des reprises de chansons françaises et anglaises, calmes mais aussi positives et énergiques avec le pour déterminateur commun la mise en avant des femmes.

Chansons connues et méconnues, textes engagés, un début de soirée à la fois festif et reflexif. .

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49

English : Soirée de Soutien à Ya Tchegbo

German : Soirée de Soutien à Ya Tchegbo

Italiano :

Espanol : Soirée de Soutien à Ya Tchegbo

L’événement Soirée de Soutien à Ya Tchegbo Civray a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou