Soirée de soutien au Collectif Migrants – Zi les Gravasses Villefranche-de-Rouergue, 17 mai 2025 07:00, Villefranche-de-Rouergue.

Aveyron

Soirée de soutien au Collectif Migrants Zi les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Concert

Début : Samedi 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Concert de Jonaskay, afro-beat urbain.

Né au Congo et ayant grandi en Angola, José Manzambi, alias JONASKAY pour le nom de scène, est un artiste hybride, qui mixe ses trois langues portugais, lingala et français. Il décline au fil de ses titres les nombreuses couleurs de l’arc-en-ciel Afro-beat Urbain. Personnalité hors norme, il allie fantaisie et profonde intériorité. Faire danser ou toucher en plein cœur, c’est la « mission» qu’il s’est donné. Il est accompagné par Céline Brunelle, artiste dans le spectacle vivant et qui l’accompagne dans son projet artistique.

Les réservations sont ouvertes pour le repas 06 89 51 42 65

Le repas aura lieu salle de la Madeleine à partir de 19h00 20€

Concert Jonaskay à 21h30, salle de la Madeleine prix libre EUR.

Zi les Gravasses Avenue du 8 mai

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 89 51 42 65 cm17mai@gmail.com

