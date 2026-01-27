Soirée de soutien au festival Perché sur la Colline Sombernon

Soirée de soutien au festival Perché sur la Colline

Place Bénigne Fournier Sombernon Côte-d’Or

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28 02:00:00

2026-02-28

Le festival Perché sur la colline a besoin de votre énergie pour continuer de faire vibrer les pavés et d’enchanter nos rues ! On vous embarque pour une soirée de soutien joyeusement improbable.

Le menu des réjouissances

18h00 | La Kermesse Intergénérationnelle Pour les enfants de 2 à 99 ans (voir plus).

19h00 | Les Trois Mages (Cie du Clair Obscur) Un mentalisme burlesque qui va vous retourner le cerveau.

20h15 | Les Femmes à Barbes Des chansons engagées, engageantes et surtout vibrantes.

21h30 | Two Cords La puissance d’un duo Pop-Rock pour faire monter la température.

23h00 | DJ Victor French Le grand revival de 2025 pour finir en beauté !

Côté papilles Du salé, du sucré et de quoi trinquer toute la soirée.

Le concept ? On soutient la culture en rigolant, on finance l’art en levant son verre, et on prépare l’été en dansant sous les étoiles.

Entrée à prix libre. Parce qu’entrer, c’est déjà soutenir. Rester, c’est célébrer.

Alors, tu viens? .

Place Bénigne Fournier Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté perchesurmacolline2024@gmail.com

