Soirée de soutien au Fonds Lesbiennes d’Intérêt Général Galerie du Montparnasse Paris vendredi 14 novembre 2025.
Vous faites des dons à la LIG ou y songez très fortement
Vous avez déjà reçu un soutien pour l’un de vos projets ou envisagez de nous soumettre une demande
Vous cherchez des espaces de résistance et de solidarité et souhaitez comprendre pourquoi il est important de promouvoir une philanthropie lesbienne.
Les raisons pour venir fêter la LIG sont nombreuses.
Dans le cadre de la Galerie Ephémère The Planet*, organisée du 8 au 15 novembre par Label Gouine en partenariat avec le Front d’habitat lesbien, une soirée de soutien se tiendra le :
14 novembre, à partir de 19h
55, rue Montparnasse, dans le 14ème
Au programme
Présentation de projets soutenus par la LIG
Open-mic pour les donatrices
Chants féministe est lesbiens par la chorale Gamm’Elles
Quiz « Es-tu une lesbienne d’intérêt général? »
Loterie sapphique
Lancement officiel des Gouinies
Et d’autres surprises !
Venez fêter la philanthropie lesbienne !
Le vendredi 14 novembre 2025
de 19h00 à 01h00
gratuit Public adultes.
Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris