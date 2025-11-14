Soirée de soutien au Fonds Lesbiennes d’Intérêt Général Galerie du Montparnasse Paris

Vous faites des dons à la LIG ou y songez très fortement

Vous avez déjà reçu un soutien pour l’un de vos projets ou envisagez de nous soumettre une demande

Vous cherchez des espaces de résistance et de solidarité et souhaitez comprendre pourquoi il est important de promouvoir une philanthropie lesbienne.

Les raisons pour venir fêter la LIG sont nombreuses.

Dans le cadre de la Galerie Ephémère The Planet*, organisée du 8 au 15 novembre par Label Gouine en partenariat avec le Front d’habitat lesbien, une soirée de soutien se tiendra le :

14 novembre, à partir de 19h

55, rue Montparnasse, dans le 14ème

Au programme

Présentation de projets soutenus par la LIG

Open-mic pour les donatrices

Chants féministe est lesbiens par la chorale Gamm’Elles

Quiz « Es-tu une lesbienne d’intérêt général? »

Loterie sapphique

Lancement officiel des Gouinies

Et d’autres surprises !

Venez fêter la philanthropie lesbienne !

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h00 à 01h00

gratuit Public adultes.

