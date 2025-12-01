Soirée de soutien Die

Soirée de soutien

3, rue Notre-Dame Die Drôme

Début : 2025-12-12 17:00:00

2025-12-12

Soirée de soutien en faveur des femmes et familles sur les routes de l’exil à Calais et Dunkerque.

Découvrez la réalité de la frontière franco-britannique à travers des témoignages, des expositions et des moments de partage et festif.

3, rue Notre-Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 85 89 65 contact@avant-poste.org

English :

An evening of support for women and families on the road to exile in Calais and Dunkirk.

Discover the reality of the Franco-British border through testimonies, exhibitions and moments of sharing and celebration.

