Soirée de soutien Die vendredi 12 décembre 2025.
3, rue Notre-Dame Die Drôme
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Soirée de soutien en faveur des femmes et familles sur les routes de l’exil à Calais et Dunkerque.
Découvrez la réalité de la frontière franco-britannique à travers des témoignages, des expositions et des moments de partage et festif.
3, rue Notre-Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 85 89 65 contact@avant-poste.org
English :
An evening of support for women and families on the road to exile in Calais and Dunkirk.
Discover the reality of the Franco-British border through testimonies, exhibitions and moments of sharing and celebration.
L’événement Soirée de soutien Die a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays Diois