Soirée de St Valentin ou pas ? Concert Penguin Shoess Tiers Lieu Le 5 Audincourt

Soirée de St Valentin ou pas ? Concert Penguin Shoess

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le 14 février, les Penguin Shoes vous donnent rendez-vous pour une Saint-Valentin ou pas ! Venez taper du pied sur leurs rythmes entraînants: ici, on célèbre l’amour…de la bonne musique ! 10€ avec un verre offert. Lien de réservation

https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/penguin-shoes .

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée de St Valentin ou pas ? Concert Penguin Shoess

L’événement Soirée de St Valentin ou pas ? Concert Penguin Shoess Audincourt a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD