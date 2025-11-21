Soirée death métal Sélestat
Soirée death métal Sélestat vendredi 21 novembre 2025.
Soirée death métal
1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-21 21:00:00
2025-11-21
Venez assister à la soirée Métal avec trois groupes de death metal sur scène
Post-Mortem
Warkunt
Devhyom .
1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr
English :
Join us for Metal Night with three death metal bands on stage
German :
Besuchen Sie den Metal-Abend mit drei Death-Metal-Bands auf der Bühne
Italiano :
Partecipate alla Metal Night con tre gruppi death metal sul palco
Espanol :
Ven a la Metal Night con tres bandas de death metal en el escenario
