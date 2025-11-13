Soirée-débat Agriculture biologique et Hautes-Vosges Bar Le Grattoir Gérardmer

Soirée-débat Agriculture biologique et Hautes-Vosges

Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Soirée-débat avec Claire Jeandidier, présidente de l’AMAP et Olivier Toussaint, de la ferme du Hazard (Gerbépal).Tout public

0 .

Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04 e.grattoir@gmail.com

English :

Evening discussion with Claire Jeandidier, AMAP president, and Olivier Toussaint, from Ferme du Hazard (Gerbépal).

German :

Diskussionsabend mit Claire Jeandidier, der Präsidentin der AMAP, und Olivier Toussaint von der Ferme du Hazard (Gerbépal).

Italiano :

Dibattito serale con Claire Jeandidier, presidente dell’AMAP e Olivier Toussaint, dell’azienda agricola Hazard (Gerbépal).

Espanol :

Tarde de debate con Claire Jeandidier, presidenta de la AMAP, y Olivier Toussaint, de la granja Hazard (Gerbépal).

L’événement Soirée-débat Agriculture biologique et Hautes-Vosges Gérardmer a été mis à jour le 2025-11-03 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES