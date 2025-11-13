Soirée-débat Agriculture biologique et Hautes-Vosges Bar Le Grattoir Gérardmer
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-13 20:00:00
Soirée-débat avec Claire Jeandidier, présidente de l’AMAP et Olivier Toussaint, de la ferme du Hazard (Gerbépal).Tout public
Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04 e.grattoir@gmail.com
English :
Evening discussion with Claire Jeandidier, AMAP president, and Olivier Toussaint, from Ferme du Hazard (Gerbépal).
German :
Diskussionsabend mit Claire Jeandidier, der Präsidentin der AMAP, und Olivier Toussaint von der Ferme du Hazard (Gerbépal).
Italiano :
Dibattito serale con Claire Jeandidier, presidente dell’AMAP e Olivier Toussaint, dell’azienda agricola Hazard (Gerbépal).
Espanol :
Tarde de debate con Claire Jeandidier, presidenta de la AMAP, y Olivier Toussaint, de la granja Hazard (Gerbépal).
