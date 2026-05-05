Soirée débat au Kerfany en partenariat avec le SAMIE (Service Assiociatif d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers) Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Soirée débat au Kerfany en partenariat avec le SAMIE (Service Assiociatif d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers)

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 22:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Soirée débat au Kerfany en partenariat avec le SAMIE (Service Assiociatif d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers) de Quimperlé et en présence d’éducatrices

Thomas Ellis présentera son documentaire

Tout va bien

7 janvier 2026 en salle | 1h 26min

Synopsis Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains une langue. Tout va bien répètent-ils obstinément à leurs familles. Mais le véritable voyage ne fait que commencer… .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

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English : Soirée débat au Kerfany en partenariat avec le SAMIE (Service Assiociatif d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers)

L’événement Soirée débat au Kerfany en partenariat avec le SAMIE (Service Assiociatif d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS