Soirée débat avec les réalisateurs, Cinéma Jean-Pierre Améris, Nantua

Informations pratiques

Soirée débat avec les réalisateurs Dimanche 20 septembre, 19h45 Cinéma Jean-Pierre Améris Ain

Tarif réduit : 6,50 € par personne

Les moyens de paiement et titres habituellement acceptés au cinéma sont valables pour cette séance: Pass Culture, abonnements du cinéma, tickets GRAC et CinéChèques

Séance accessible dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:45:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:45:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez « Au cœur d’une restauration », un documentaire consacré à la sauvegarde et à la restauration d’un patrimoine exceptionnel.

La projection sera suivie d’une rencontre-débat en présence des deux réalisateurs du film. Ils reviendront sur la naissance du projet, les années de tournage nécessaires à sa réalisation et leur immersion auprès des femmes et des hommes qui œuvrent à la préservation du patrimoine.

À travers les gestes des artisans, les techniques de restauration et les découvertes réalisées au fil du chantier, le film offre un regard privilégié sur un travail souvent invisible du public.

À l’issue de la projection, les spectateurs pourront échanger directement avec les réalisateurs et leur poser leurs questions, pour prolonger la découverte des coulisses du film et des enjeux liés à la transmission et à la conservation de notre patrimoine.

Tarif réduit exceptionnel : 6,50 €

Cinéma Jean-Pierre Améris 4 Rue du Docteur Levrat, 01130 Nantua, France Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474752825 https://www.nantua.fr/culture/cinema L’équipe du cinéma s’engage à défendre une programmation de qualité, mettant en avant la diversité des œuvres et favorisant la proximité avec le public. Chaque projection est une invitation à découvrir des films variés et à participer à des animations enrichissantes.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez « Au cœur d’une restauration », un documentaire consacré à la sauvegarde et à la restauration d’un patrimoine exceptionnel.

©Studio one