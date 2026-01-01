Soirée-débat Céléwatt au Caf’Causse d’Assier Assier
Soirée-débat Céléwatt au Caf'Causse d'Assier mardi 13 janvier 2026.
Caf'Causse 80 impasse du verger Assier
Participation libre
2026-01-13 20:30:00
2026-01-13
Est-il encore possible d'investir dans les énergies renouvelables ? Le prix du kWh joue au yoyo..
Est-il encore possible d'investir dans les énergies renouvelables ? Le prix du kWh joue au yoyo… Comment maintenir le cap de la transition énergétique et développer des
projets citoyens ? La rencontre sera introduite par Bertrand Delpeuch, administrateur d'Enercoop, et suivie d'un débat avec l'équipe CéléWatt, qui construit un parc citoyen à Livernon.
Caf’Causse 80 impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65 cafcausse@reissa.fr
English :
Is it still possible to invest in renewable energies? The price of kWh goes up and down…
