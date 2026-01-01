Soirée-débat Céléwatt au Caf’Causse d’Assier Assier

Soirée-débat Céléwatt au Caf’Causse d’Assier

Caf’Causse 80 impasse du verger Assier Lot

Participation libre

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Est-il encore possible d'investir dans les énergies renouvelables ? Le prix du kWh joue au yoyo..

Est-il encore possible d'investir dans les énergies renouvelables ? Le prix du kWh joue au yoyo… Comment maintenir le cap de la transition énergétique et développer des

projets citoyens ? La rencontre sera introduite par Bertrand Delpeuch, administrateur d'Enercoop, et suivie d'un débat avec l'équipe CéléWatt, qui construit un parc citoyen à Livernon.

Caf’Causse 80 impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65 cafcausse@reissa.fr

English :

Is it still possible to invest in renewable energies? The price of kWh goes up and down…

